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"İnşallah siyasi istikrarımızı bozmaya çalışanlar başarılı olamayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "31 Mart'tan sonra Türkiye'de uzun bir süre seçim olmayacak. Türkiye, inşallah reformlara yoğunlaşacak, yeni projelere, atılımlara yoğunlaşacak. Yeni dönemde ihracat, sanayi, üretim en önemli gündemlerimiz haline gelecek"- "Siyasi istikrarın olmadığı yerde, kargaşanın olduğu yerde ekonomik istikrar da olmuyor, ekonomi de bundan zarar görüyor. İnşallah önümüzdeki dönem, siyasi istikrarımızı bozmaya çalışanlar başarılı olamayacaklar"

13 Mart 2019 Çarşamba 20:16
"İnşallah siyasi istikrarımızı bozmaya çalışanlar başarılı olamayacak"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "31 Mart'tan sonra Türkiye'de uzun bir süre seçim olmayacak. Türkiye, inşallah reformlara yoğunlaşacak, yeni projelere, atılımlara yoğunlaşacak. Yeni dönemde ihracat, sanayi, üretim en önemli gündemlerimiz haline gelecek." dedi.

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Yılmaz, Başiskele ilçesinde vatandaşlarla buluştuğu toplantının ardından, AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Partililer ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut ile görüşen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin, AK Parti'nin kalesi olan, çıtası çok yüksek bir il olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin, geçen yerel seçimlerde 13'te 13 yapan, çok önemli başarılar elde ettikleri bir il olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ben de sahada gördüğüm kadarıyla Kocaeli gayet canlı ve bu anlamda 31 Mart seçimlerine hazır görünüyor. Çok da güçlü bir teşkilatımız var Kocaeli'de. Profesyonelce, bir taraftan da gönlünü işin içine katarak çalışan il başkanımız Abdullah Eryarsoy liderliğinde inşallah 31 Mart'ta Kocaeli üzerine düşeni fazlasıyla yapacak." diye konuştu.


- "Seçimden sonra Türkiye reformlara yoğunlaşacak"

Yılmaz, Kocaeli'nin, Türkiye'nin ekonomi merkezi, ihracat, üretim ve sanayi merkezi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"31 Mart'tan sonra Türkiye'de uzun bir süre seçim olmayacak. Türkiye, inşallah reformlara yoğunlaşacak, yeni projelere, atılımlara yoğunlaşacak. Yeni dönemde ihracat, sanayi, üretim en önemli gündemlerimiz haline gelecek. Cari açığı azaltacak, katma değeri yükseltecek atılımlar yapacağız. İşte bütün bu çalışmaların odağı olan illerimizden biri Kocaeli. Kocaeli, inşallah önümüzdeki dönem hem siyasi olarak çok güçlü bir duruş gösterecek hem de yeni yeni dönemde sanayisinde bir atılım gerçekleştirerek. Katma değeri çok daha yüksek, ihracatı çok daha güçlü bir il olarak liderlik yapmaya devam edecek."


- "Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomi zarar görüyor"

Türkiye'nin çıkışının daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok ihracattan geçtiğini, her üçüyle ilgili olarak Kocaeli'den çok şey beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Ama bütün bunlar ve reformların devam etmesi, atılımların devam etmesi, üretimin, yatırımın, ihracatın artarak devam etmesi siyasi istikrarla çok bağlantılı. Siyasi istikrarın olmadığı yerde, kargaşanın olduğu yerde ekonomik istikrar da olmuyor, ekonomi de bundan zarar görüyor. İnşallah önümüzdeki dönem, siyasi istikrarımızı bozmaya çalışanlar başarılı olamayacaklar. siyasi istikrarımız daha da güçlenecek Allah'ın izniyle ve 2023 ve ötesine geçen hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, siyasette değişimlerin yaşanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti'de tasfiye diye bir anlayış yoktur, bayrak değişimi vardır. Her zaman yaşanabilir ama biz büyük bir aileyiz. Bütün insanlara bizim ihtiyacımız var. Yetişmiş insanlarımıza, farklı noktalarda her zaman ihtiyaç var. İnanıyoruz ki, bu tecrübeli arkadaşlarımız da önümüzdeki dönemlerde farklı şekillerde hak ettikleri şekilde enerjilerini, tecrübelerini faydalı bir işe dönüştürecekler."

Dilovası'nda AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek beklediklerini aktaran Yılmaz, bölgede yaşayan insanların geçmişten gelen sorunlarının olduğunu ancak bu sorunları da yine AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ve gönüllü kadroların aşacağını dile getirdi.

AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayır'ın, en fazla projeye sahip adaylardan biri olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ayakları yere basan, gerçekçi, aynı zamanda halkın taleplerine beklentilerine uygun projeler yapmış. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Cenabı Allah'ın izni, halkımızın da ferasetiyle inşallah Dilovası'nda yeniden, çok güçlü bir şekilde yerel hizmetlere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Hamza Şayır ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:16
  1. Ak Parti
  2. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  3. Cevdet Yılmaz
  4. Dilovası
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