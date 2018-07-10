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Amerikalılar da yakından takip etti: "İnşallah İbrahim Kalın olmaz!"

Yeni kabinenin ABD tarafından da yakından takip edildiğini belirten Serdar Turgut, Amerikalı yetkililerin "İnşallah İbrahim Kalın olmaz" dediğini aktardı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:09
Amerikalılar da yakından takip etti: "İnşallah İbrahim Kalın olmaz!"

Yeni kabinenin ABD tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Habertürk Washington Temsilcisi Serdar Turgut, ABD'li yetkililerin "İnşallah İbrahim Kalın olmaz" dediğini aktardı. Turgut'un açıklamasına göre bunun nedeni ABD'nin Kalın'dan rahatsızlığı değil. Aksine "İbrahim Kalın Washington’daki etkin isimlerle temasını, diyaloğu hiç koparmamış" diyen Turgut, Washinhton'un "şimdi o bakan olursa bu diyaloğumuz ve dirsek temasımız kopar mı diye çekiniyoruz" yorumunu yaptığını yazdı.

Serdar Turgut konuyla ilgili şunları yazdı:

"Bakanların henüz daha açıklanmadığı saatlerde Washington’da konuştuğum insanlara 'Sizin en çok merak ettiğiniz konu nedir' diye sordum. Doğal olarak hemen herkes dışişleri bakanının kim olacağını merak ediyordu. Ama ilginç bir detay vardı burada. Konuştuğum hemen herkes "İnşallah İbrahim Kalın olmaz" diyordu. Ben bunun nedenini sorunca çok ilginç bir cevap aldım. Bunların dediğine göre İbrahim Kalın Washington’daki etkin isimlerle temasını, diyaloğu hiç koparmamış. Dün isimler açıklanmadan önce 'Şimdi o bakan olursa bu diyaloğumuz ve dirsek temasımız kopar mı diye çekiniyoruz' diyorlardı. Washington’u ve iç işleyişini çok iyi bilen İbrahim Kalın ile özellikle sosyal medya üzerinden diyaloğa Washington’un bayağı önem vermekte olduğu açıktı. Bu detay bana dış politikanın iç işleyişini anlamam açısından başka bir ufuk açtı."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:09
  1. Serdar Turgut
  2. ibrahim kalın
  3. Washington

YORUM YAZ

  • Sultan SüleymanSultan Süleyman21 dk önce
    Keşke Ibrahim Kalın olaydı o zaman.Düşman mümine doğruyu düşmanlığıyla gösterir.Bende İbrahim Kalını dış işlerinde bekliyordum
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