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"İnşallah bugünleri de beraber paylaşarak atlatacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "(Acıpayam'daki deprem) Burada bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları bir nebze hafifletmek anlamında Bakanlık olarak Sosyal Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"- "Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. İnşallah bugünleri de beraber paylaşarak atlatacağız"

25 Mart 2019 Pazartesi 19:13
"İnşallah bugünleri de beraber paylaşarak atlatacağız"

DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Acıpayam'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Burada bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları bir nebze hafifletmek anlamında Bakanlık olarak Sosyal Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak." dedi.

Beraberindeki heyetle Acıpayam ilçesindeki kriz masasını ziyaret eden Selçuk, Vali Hasan Karahan'dan bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, Denizlililere yaşadıkları bu üzücü hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy ve Uçarı Mahallesi'nde 5,5 ve 4,8 şiddetinde iki önemli deprem yaşandığını hatırlatan Selçuk, "Çok şükür, can kaybımız yaşanmadı. Depremin olduğu günden beri Kızılay, AFAD ve Bakanlığımızın ekipleri çok iyi şekilde bu süreci yönettiler. Burada bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları bir nebze hafifletmek anlamında Bakanlık olarak Sosyal Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak." diye konuştu.

Acıların birlikte paylaşılarak üstesinden geldiklerini belirten Selçuk, "Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. İnşallah bugünleri de beraber paylaşarak atlatacağız. Gerek ASDEP gerekse psikososyal destek elemanlarımız olmak üzere personelimiz sahada vatandaşlarımızla temas halindeler." ifadelerini kullandı.

Vali Karahan da bölgede 275 az hasarlı, 303 ağır hasarlı ve 44 tamamen yıkılan konut olduğunu kaydederek, hala sarsıntıların devam ettiğini ve bazı hasarlı binalarda yeni hasarlar meydana geldiğini söyledi.

Türk Kızılayın bölgede 2 bin kişilik yemek dağıtımını sürdürdüğünü belirten Karahan, bazı yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiğini anlattı.

Karahan, şunları dile getirdi:

"Kesin tespit çalışmaları devam ediyor. Konutlarla ilgili son durum belirlendikten sonra burasının olur alınarak deprem bölgesi olduğu ilan edilecek. Ona göre de hükümetimiz tarafından ilaveler yapılacak. İlk planda 630 vatandaşa biner lira acil ihtiyaçlarını görmek üzere yardım yapıldı."

Daha sonra deprem bölgesine geçen Bakan Şelçuk, Oğuz, Yeniköy, Uçarı ve Karahöyük mahallelerinde incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüşüp istek ve taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:13
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