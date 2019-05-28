İSTANBUL (AA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Binali başkanımızı sizlere emanet edeceğiz. İstanbul'u yönetmek hem yürek ister hem bilek ister. Sayın Binali Yıldırım başkanımızda o yürek de bilek de var." dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonunca (Memur-Sen) Anadoluhisarı Sabancı Öğretmen Evinde düzenlenen iftarda Sarıeroğlu, "Bayrama yaklaşıyoruz. Rabbim inşallah bayramı bayram gibi yaşamayı nasip etsin. İnşallah İstanbulumuzda da ikinci bayramı 23 Haziran'da güçlü şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

İstanbul'un, alelade politikalarla yönetilebilecek bir şehir olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, "AK Parti iktidarı olarak biliyorsunuz en büyük başarımızı sağlık alanında gerçekleştirdik. Eğitim konusunda çalışmalarımız var. Yeni dönemde en önemli reform alanlarımızdan bir tanesi, geçtiğimiz günlerde bakanımız açıkladı. Öğretmenlerimizle, eğitim emekçilerimizle, öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili yenilenme kararı alınmasından sonra konunun dünyanın gündemine oturduğunu belirten Sarıeroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta Amerika olmak üzere 'not ettik' diye mesajlar alıyoruz. Avrupa Birliği'nden mesajlar alıyoruz. Başlı başına bu bile bu seçimlerin neden önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Önemli bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu işi 23 Haziran'da tamamlayacağız. Sizlerin destekleri ve Rabbimin de yardımıyla Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Binali Yıldırım'ı İstanbullulara anlatmaya herhalde gerek yok. Şöyle bir bakınca, gerçekten İstanbul'da vatandaşlarımızın cebine dokunan, hayatına dokunan, zamandan tasarruf ettiren ne varsa, yol, metrobüs, alt geçit, üst geçit, Marmaray, Avrasya Tüneli, biz bunların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Binali başkanımızı sizlere emanet edeceğiz. İstanbul'u yönetmek hem yürek ister hem bilek ister. Sayın Binali Yıldırım başkanımızda o yürek de bilek de var."