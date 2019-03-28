İnşallah aday tespitlerinde isabet sağlanmıştır(!)

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Nihayet 31 Mart mahalli seçimlerine 10 gün kadar az bir zaman kaldı. Tüm partilerimiz kılı kırk yararak (!) belediye başkan adaylarını ve belediye meclis üyesi adaylarını tespit etmişlerdir diye düşünmek istiyoruz.

Halkımızın özlemi ve beklentisi de bu yöndedir. Tüm partilerimiz inşallah kibir abidesi adaylarla değil, ülkemizi ve şehirlerimizi geleceğe taşıyacak, ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınmasına katkıda bulunacak ve bu kalkınma hamlesini hızlandıracak gönlü ve yüzü gülen aday tespiti yapmışlardır. Özellikle belediye başkan adayı tespitlerinde kapısı ve gönlü halka açık adayların tespiti çok önemlidir.

‘’Hele bir belediye başkanlığı koltuğuna oturayım ve hele bir meclis üyeliğini kazanayım’’ düşüncesinde olan kişiler aday yapılmamıştır diye düşünmek, her vatandaşımızın hakkıdır. Aday tespitlerinde iyilik, güzellik ve işbilirlilik inşallah ön plânda tutulmuştur. Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturu ile hareket edecek adaylar, elbette bir yerlere geldiklerinde en kısa zamanda icraatlarıyla kendilerini göstereceklerdir. Bu arada; hemen belirtmeliyim ki, belediye meclisi üyeliklerine inşallah hısım-akraba, ahbap-çavuş kontenjanından (!) insanlar doldurulmamıştır. Seçmenin takdiri yanı sıra kendi vicdanında bir rahatlık duyamayan belediye başkan adayları hem partisi için ve hem de kendisi için maalesef daha baştan kaybetmiş demektir. Özellikle iktidar partisi, AK Parti bu konuya çok dikkat etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü artık insanımız körü körüne tercih yapmıyor, sorguluyor ve iktidara getirdiği partinin adayı sevilmeyen, güven vermeyen bir kişiliğe sahipse içi kan ağlasa da muhalefet partisinin adayına oy verebiliyor.

Özellikle belediye başkanı seçilecek kişilerin bu saltanatın(!) ilelebet süreceğini düşünmemeleri ve her an (inersin paşam inersin, attan eşeğe binersin) tekerlemesini akıllarından çıkarmamaları gerekir. Balıkesir ve daha başka illerde bunun örneklerini çok gördük. Unutulmamalıdır ki, ülkemizin içinde bulunduğu değişim ve gelişime ayak uyduramayacak belediye başkanlarına Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan da ayak uyduramayacak ve tahammül edemeyecektir. Bu güne kadar tahammül etmediği gibi(!) bu bakımdan seçilecek belediye başkanları hizmetlere çok dikkat etmeli ve dostane yapılacak uyarılara önem vermelidirler, şehir halkının isteklerine kulaklarını tıkamamalıdırlar. Bilindiği gibi belediyeler pek çok fırıldak işlerin kitabına uydurularak yapıldığı yerler olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Belediyeleri borçsuz harçsız teslim aldığı halde ve meydanda gözle görülebilir hiçbir hizmet de yokken, belediyeyi gırtlağına kadar borç içinde bırakıp giden belediye başkanlarını çok gördü milletimiz.

Belediye içerisindeki fırıldak işleri ifşa etmesin diye, iç denetmenlerini devamlı değiştiren ve hatta yerinden eden belediye başkanları bile vardır. İleride kazara(!) yamuk işlere bulaşacak belediye başkanları; sizden bizden ayırımı yapılmadan ve gözünün yaşına bakılmadan kulağından tutulup yargı önüne çıkarılacağını akıllarından çıkarmamalıdırlar.

Belediyelerin ve belediye başkanlarının lehte ve aleyhte pek çok unutulmayanları da vardır. İktidar veya muhalefet bazı belediyelerde kadroya üstün bir beceriyle(!) yerleştirildiği halde hiç tanınmayan, belediyede hiç görülmeyen bankamatik memurları icad(!) eden ve bunlara göz yuman belediye başkanlarını milletimiz unutmuyor. Pavyonların ve barların müdavimlerini sanatçı diye şehirlerimize getirip, millet teravih namazındayken avaz avaz bağırttıran belediye başkanları da unutulmayanlar arasındadır. Ben hiç kimseyi kastetmiyorum, sadece hazır elbise dikiyorum.

Kime uyarsa alsın diye(!)

Millet olarak inanıyoruz ki, AK Parti bütün bu olumsuz tablolara dur diyecek bir deneyime sahiptir.