İnsaflı ve vicdanlı olalım

Şefik Azizoğlu/Konya

Birkaç gün önce Harran üniversitesi rektörü Ramazan Taşaltın hoca hafta sonu katıldığı bir TV programında, “İslami olarak şu anda Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn’dır karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır.” Şimdi tüm program boyunca sadece bu sözleri alıp konuyu saptırıp yanlış yöne çekip cımbızlayan medya, Sayın rektörü yargısız linç edip infaz etmiştir… Nisa suresinin 59. Ayetinde yüce Allah der ki “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulü’l-emre de(emir sâhibi idârecilerinize) itaat edin.” Manasında olan bir ayettir… 24 Haziran genel seçimlerde ilk defa milletin seçtiği Cumhurbaşkanı yani “ulü’l-emr” değil midir? Geçmişte ve şimdi ülkemizi kim yönetiyorsa “ulü’l-emr” reis-i Cumhurlara itaat edilmedi mi? Ayrıca itaat demek; emre uymak, söz dinlemek manasında değil midir de asıl cahiller sözü cımbızlayıp algı yapmaktadırlar…

Çıktığı program bir saat on dokuz dakika sürmüş. Baştan sona kadar söyleşiyi dinledim ortalama bir saati geçkin bilimden ilim adamı olunmaktan bahsediyor. Hatta moderatör ısrarla siyasi soru soruyor Suriye krizini vs. rektör bey diyor ki, “ben siyasetçi değilim anlamam, ben bilim adamıyım” diye defalarca söylemiş ve yine sorduğu siyasi bir soruya Sayın rektörün cevabı tıpkı 15 Temmuz darbe girişimine karşı cesurca duran bu milletin itaat’ını sözlü bir şekilde ifade etmiştir. Fakat kraldan çok kralcıların olduğu bir ülkede vurun abalıya diyerek özellikle sol cenah medyanın algı yapıp Rektörü köşeye sıkıştırma politikası yapmalarını esefle kınıyorum…

Lütfen programı baştan sona kadar izleyin. Biraz insafı ve vicdanı olan söylemin bu yönde köle olun boyunduruk altına girin manasında olmadığını anlarsınız…

Pekâlâ tüm siyasi görüşte ve gönül bağı olanlara sormak isterim. Arkasından gittiğiniz lidere tabi olmuyor musunuz? İtaat etmiyor musunuz? Yaptıkları yanlışlara ses çıkartıyor musunuz? Sol cenahtaki medya habbeyi kubbe yapmakta üzerine yoktur her dem. Yok efendim skandal, cahil rektör söylemleri ile saldırıda bulunuldu, el insaf el vicdan diyorum. Önce İslam fıkhını bir okuyun sonra yerden yere vurulacak bir söylemse vurun…

Bu söylemi bu millet 15 Temmuz da fiilen yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir emriyle sokağa çıkmıştır bu itaat ve söz dinlemek değil midir? Ya çıkılmasaydı ne olurdu halimiz varın siz düşünün…

Şimdi sadece bu söylemi alıp Sayın ERDOĞAN’a köle olun mu diyor. Elbette hayır, kim olur ki bu yirmi birinci yüzyıl gibi dijital bir çağda yaşıyoruz. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde sakin olun kimse aklını peynir ekmekle yemedi. Ülkenin bilim adamlarına ihtiyacı var… Kaç defa seçimlerde yenilen ve her seçim öncesi yenilirsem istifa ederim diyen Sayın KILIÇDAROĞLU’nun arkasından gidenler bu söyleme itaat etmiş olmuyor mu? Peki istifa etti mi? Söz vermişti istifa ederim diye o zaman körü körüne itaat mi etmiş oluyorlar…Geçmişte CHP’li Önder Sav seçim gezisinde ANKARA/ Elmadağ da CHP yaşlı bir amca hacca gitmek istediğini dile getirmiş ve Önder Sav ise ne söylemişti hatırlatmak isterim… “boş ver Araplara para kaptırma” “Bakarsın Muhammed (sav) orada bırakmaz seni. Buraya göndermez. Sen yine de şey yapma” demişti… Bu söylemden sonra SAV istifa mı etti? Çıkıp milletten özür mü diledi? İnsanların inancıyla alay etmesine rağmen hiçbir erdemlilik göstermedi…

Bu sözlere neden sol cenah medyası Rektöre verdikleri tepkiyi vermediler… Lakin Sayın Rektör sözlerim yanlış anlaşıldı kimseye zararım dokunmasın diyerek erdemli bir şekilde istifasını vermiştir...