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İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir yurt inşaatının 8’inci katından düşerek ağır yaralanan Doğan Mıhçı (35) hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir yurt inşaatının 8’inci katından düşerek ağır yaralanan Doğan Mıhçı (35) hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde bulunan yurt inşaatında meydana gelmişti. Yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan Doğan Mıhçı (35), sekizinci katta kurulu inşaat iskelesini sökmek istedi. İskeleyi sökerken bir anda dengesini kaybeden Mıhçı, sekizinci kattan aşağıya düştü. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat işçisi Mıhçı (35) ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mıhçı hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
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