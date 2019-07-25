İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı Çanakkale’nin Biga ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Sakarya Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi S.K. (53) 4 katlı binanın inşaatında ikinci kattan söktükleri kalıp malzemelerini üçüncü kata havalandırma boşluğundan birbirlerine aktardıkları sırada ayaklarının altında bulunan kalasın kırılması sonucu düştü. Ambulansla Biga Devlet Hastanesine götürülen S.K, yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

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