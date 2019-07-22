0553 313 94 23

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir yurt inşaatının 8’inci katından düşen işçi ağır yaralanırken, son bir hafta içerisinde aynı inşaatta üçüncü iş kazası meydana geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:14
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir yurt inşaatının 8’inci katından düşen işçi ağır yaralanırken, son bir hafta içerisinde aynı inşaatta üçüncü iş kazası meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde bulunan yurt inşaatında meydana geldi. Yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan D.M (35), sekizinci katta kurulu inşaat iskelesini sökmek istedi. İskeleyi sökerken bir anda dengesini kaybeden D.M sekizinci kattan aşağıya düştü. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat işçisi D.M (35) ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor
    1. Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor
    2. Denize gidemeyenler süs havuzlarında..
    3. Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    4. İHL’lerin başarısı hazımsızlara net..
    5. Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce..
    6. (Özel) Kuş mutfağına yuva yaptı, onu..
    7. Domates üreticisine tat vermedi
    8. Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban..
    9. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok..
    10. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    11. İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
    12. (Özel) Hollywood kahramanlarının..
    13. Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor
    14. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    15. Başkan Büyükkılıç, Özvatan’da Yaz..
    16. Asya borsaları
    17. Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
    18. Selin vurduğu köyde yaşayan vatandaş..
    19. Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    20. İtfaiyeden din görevlilerine yangın..
    21. Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık..
    22. İçişleri Bakanı Soylu, TDV’ye kurban..
    23. Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği..
    24. Beşiktaş stoperde 3 aday belirledi!
    25. Süleyman Arif Emre Hakk’a yürüdü
    26. Bakan Soylu, TDV'ye kurban bağışında..
    27. Dorukhan’ın ölümüne neden olan..
    28. Kepirli Mahallesi’nin içmesuyu sorunu..
    29. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    30. Tarçın, uzun süre tokluk sağlıyor
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..