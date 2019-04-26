İnşaattan demir hırsızlığına adli kontrol Samsun’da bir inşattan demir çaldığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da bir inşattan demir çaldığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan 500 kilo demir çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu demirleri çaldığı iddia edilen H.A.’yı (31) Ankara yolunda bir otomobilin içinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana H.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren

H.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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