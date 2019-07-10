İnşaatta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti Bursa’nın İnegöl ilçesinde, su motoruyla asansör boşluğundaki suyu tahliye etmeye çalışan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, su motoruyla asansör boşluğundaki suyu tahliye etmeye çalışan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana geldi. İnşaatta çalışan İsmail Albayrak (28), asansör boşluğundaki su birikintisini su motoruyla talihliye etmek istedi. Su motorunda elektrik kaçağı meydana gelirken, genç işçi elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları gencin yardımına koştu. Albayrak özel araçla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Asansör boşluğundaki su birikintisi BUSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi. Ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu.

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