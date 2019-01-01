İnşaatta 44 şirketle Çin’e kafa tutuyoruz

Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere karşı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile ikinci sırada yer alarak Çin’e adeta kafa tuttu.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı.

Yüzde 1’lik büyüme

ENR verilerine göre; 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yalnızca %1’lik artışla 482,4 milyar ABD Doları’ndan 487,3 milyar ABD Doları’na çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012 – 2014 döneminde ise 500 - 544 milyar ABD Doları bandında seyretmişti.

Türkiye’nin başarısı

Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018 yılında Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 oldu.

Ortadoğu’da güçlüyüz

Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu’da yüzde 9,7’den yüzde 10,4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2,1’e geriledi.

Pay artacak

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yaptığı açıklamada, “Müteahhitlerimiz, son dönemde yurtiçinde artan zorluklar nedeniyle yurtdışına daha çok yoğunlaşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak - Temmuz döneminde 5,6 milyar ABD Doları tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar ABD Doları tutarında 9.782 projeye ulaşılmıştır. Yılsonunda ise yeni proje tutarında 2018’de yakaladığımız 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi ve uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır tespitinde bulundu.

İşte gururlandıran liste

-RÖNESANS

-LİMAK

-TEKFEN

-TAV

-YAPI MERKEZİ

-ANT YAPI

-ENKA

-ÇALIK ENERJİ

-MAPA

-GÜLERMAK

-NUROL

-ONUR

-DOĞUŞ

-IC İÇTAŞ

-YÜKSEL

-KUZU

-DEKİNSAN

-KOLİN

-ESTA

-TACA

-YENİGÜN

-ESER

-KAYI

-AD KONUT

-GAP

-ANEL

-AE ARMA-ELEKTROPANÇ

-STFA

-TEPE

-SUMMA

-GÜRBAĞ

-NATA

-İLK

-CENGİZ

-ÜSTAY

-KUR

-POLAT YOL

-ÖZKAR

-ZAFER

-BAYBURT

-MAKYOL

-MBD