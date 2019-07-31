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İnşaatın kapalı otoparkına düşen genç ağır yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde koşarak ilerlediği sırada meydan projesi inşaatı kapalı otoparkına düşen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
İnşaatın kapalı otoparkına düşen genç ağır yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde koşarak ilerlediği sırada meydan projesi inşaatı kapalı otoparkına düşen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Yunus Aygün acele yetişmesi gereken yere koşarak gittiği esnada Cumhuriyet Meydanı inşaat alanında bulunan yaklaşık 4 metrelik otoparkın girişine düştü ve ağır yaralandı. Genç, önce Fatsa Devlet Hastanesine sonrasında ise Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.Gencin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayı gören vatandaşlar ise Cumhuriyet Meydanı inşaat alanında vatandaşları korumaya yönelik hiçbir uyarıcı tabelanın olmamasının bu olayın gerçekleşmesine neden olduğunu iddia etti.


Sahilde spordan yapmaktan geldiğini ve meydanda bir kalabalık gördüğünü söyleyen Musa Aydoğan isimli vatandaş, “Kanlar içinde yerde bir genç yatıyordu. Düz yolda koşarken buradaki uyarı levhaları da olmayınca genç 4 metrelik bir beton zemine düşmüş. Uzun zamandır burası inşaat alanı olarak devam ediyor. Tabii burası da açık olduğu için normal vatandaşlarda sahillere giderken inşaat sahası içinden geçiyor. Çok tehlikeli olan bir durum da genç arkadaşımız ağır yaralandı. Temennimiz sağlığına kavuşmasıdır. Bu bölgeye yetkililerin uyarıcı levhalar ve şeritlerle çevirmesi gerekiyor. Meydan projesi çoktan bitmesi gerekirken maalesef üzücü bir olay yaşanması ile tehlike arz ettiğini gösterdi. İnsanlar düz bir yer olduğunu gördüğü için burayı kullanıyorlar. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.


Yaralı Yunus Aygün’ün Ordu Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
  1. doğa

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