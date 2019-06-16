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İnşaat sektörüne müjdeli haber

İnşaat sektörünün beklediği karar belediye meclisince görüşülerek oy birliği ile sonuçlandırıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 08:47
İnşaat sektörüne müjdeli haber

İnşaat sektörünün beklediği karar belediye meclisince görüşülerek oy birliği ile sonuçlandırıldı.


İnşaat alanlarını etkileyen ve emsal hesabını belirleyen, inşaat sektörünü olumsuz etkileyen hukuki durum Erzincan Belediye Meclisince gündeme alınarak imar komisyonuna sevk edildi.


İmar komisyonunun detaylı araştırma ve incelemeleri neticesinde hazırlamış olduğu rapor meclis tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan bu karar doğrultusunda imar plan notlarına eklenen madde ile inşaat taban alanını ve emsal hesabı belirleyen hususlar düzenlenerek inşaat sektörünün sorunu çözüldü.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 08:47
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