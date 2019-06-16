İnşaat sektörüne müjdeli haber İnşaat sektörünün beklediği karar belediye meclisince görüşülerek oy birliği ile sonuçlandırıldı.

İnşaat sektörünün beklediği karar belediye meclisince görüşülerek oy birliği ile sonuçlandırıldı.

İnşaat alanlarını etkileyen ve emsal hesabını belirleyen, inşaat sektörünü olumsuz etkileyen hukuki durum Erzincan Belediye Meclisince gündeme alınarak imar komisyonuna sevk edildi.

İmar komisyonunun detaylı araştırma ve incelemeleri neticesinde hazırlamış olduğu rapor meclis tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan bu karar doğrultusunda imar plan notlarına eklenen madde ile inşaat taban alanını ve emsal hesabı belirleyen hususlar düzenlenerek inşaat sektörünün sorunu çözüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.