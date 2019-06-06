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İnşaat sektöründen ayrıldı, nektarin bahçesi kurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde üç yıl önce inşaat sektöründen ayrılarak, İspanya’dan getirip diktiği nektarin ağaçlarına gözü gibi bakan ve evlatlarım diyerek seven girişimci Ferhat Güçlü, nektarin bahçesinden bu yıl 100 tona yakın hasat bekliyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:22
İnşaat sektöründen ayrıldı, nektarin bahçesi kurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde üç yıl önce inşaat sektöründen ayrılarak, İspanya’dan getirip diktiği nektarin ağaçlarına gözü gibi bakan ve evlatlarım diyerek seven girişimci Ferhat Güçlü, nektarin bahçesinden bu yıl 100 tona yakın hasat bekliyor.


Girişimci Ferhat Güçlü, Aydın’da bir dönem inşaat sektöründe çalıştıktan sonra arkadaşı ve aynı zamanda ortağı Umut Kahraman’ın tavsiyesi ile 20 dönümlük arazi üzerine İspanya’dan getirttiği nektarin fidelerini aşılayarak Umurlu’daki arazisine dikti. Ferhat Güçlü, dikimden üç yıl sonra tam 60 ton meyve hasat etti. Güçlü, bu yıl ise 100 ton hasat yaparak Rusya, Kuveyt, Singapur gibi ülkelere ihracat yaparak Aydın ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.


Dolu ve yağmurun etkilerinden ağaçlarını ve meyvelerini korumak için 20 dönümlük bahçesinin üstünü file ile kapattıran Güçlü, hasat öncesi meyvelerin iyi olgunlaşması için Adana’dan budama işçisi getirtip ağaçlarını budatıyor.



‘Bunlar benim evlatlarım, kızlarım’ diyerek ağaçlarını seven ve zahmet isteyen bir iş yaptıklarını dile getiren Güçlü,“Bu işi şu anda danışmanlık hizmeti aldığım ve aynı zamanda ortağım olan Umut Kahraman arkadaşım önerdi. Onunla birlikte İspanya’ya gittik. Orada bu çeşitleri beğendik. Bunları Aydın’da yetiştirebilir miyiz diye düşündük. Hava şartları da uydu. İzzet Parlar kardeşimizin aracılığıyla bunları Aydın’a getirdik ve diktik. Şu anda 3 yaşında. Geçen yıl 60 ton hasat yaptık. Bu sene de 80-100 ton arasında bir beklentimiz var. Kurulum aşamasında maliyeti bize göre çok yüksek, ayrıca evlat yetiştirir gibi bakmamız gerekiyor. Çok ilgi ve alaka isteyen bir şey. 20 dönümlük alana dolu filesi ile beraber 200 bin TL masraf ettim. Haziran 15’te başlayıp 25 Haziran’da biten hasat sonrası ürünlerimizi genellikle Rusya olmak üzere, Kuveyt, Singapur gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bunlar artık benim kızlarım evlatlarım gibi oldu. Bu projemizi başarı ile gerçekleştirdik, önümüzdeki dönemde hedefimiz olan 500 dönüm alanda İspanya’dan getirdiğimiz yeni ürün çeşitlerini de yetiştirip, Aydın ihracatına katkıda bulunmayı umut ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:22
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