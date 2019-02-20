0553 313 94 23

İnşaat sektöründeki sıkıntılar MÜSİAD’da ele alındı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde inşaat sektör kurulu toplantısı düzenledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
İnşaat sektöründeki sıkıntılar MÜSİAD’da ele alındı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde inşaat sektör kurulu toplantısı düzenledi.


Toplantıdan önce İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığına Yunus Akçin seçilirken, yardımcıları, Süleyman Reşitoğlu, Hamit Ilıcak ve İsmail Caner Kaymaz oldu.


İnşaat sektöründeki sıkıntı ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Poyraz’ın selamlama konuşmasından sonraSektör Kurulları Başkanı Yunus Akçin konuşma yaptı.



Akcin,“26 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve gelen bu yönetim ilk sektör kurulu toplantımızı üyelerimizin yoğunlukta bulunduğu inşaat sektörü toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Türkiye’de 87 Dünya’da 222 farklı noktadaki teşkilat ağıyla ülkemizin en büyük ve en saygın sivil toplum kuruluşudur. İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan,entelektüel birikimini paylaşıma açan, ‘kamu yararına dernek’ statüsüne sahip güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşudur.MÜSİAD’ın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. MÜSİAD Sektör Kurulları olarak, sanayi ve ticari faaliyet içerisinde bulunan üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurullarınca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, sürekli iyileştirmeyi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır. Bu kapsamda, sektör raporları yayınlamakta, sektörel projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Bizlerde bugün burada İnşaat sektöründeki sorunların ve çözümlerinin ne olduğu konusunda beraberce istişare edip bir yol haritası çizeceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Üst geçitteki sevimli köpek ilgi odağı..
    3. "Sana yaptıklarımın aynısını kızına..
    4. Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Çetin..
    5. Malatya Sağlık-Sen’den ‘Döner Sermaye’..
    6. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor..
    7. Başkan Zihni Şahin: “Esnafın..
    8. ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’..
    9. İkinci Bahar, Aliağalıları kahkahaya..
    10. GÜNCELLEME - Binali Yıldırım'ın seçim..
    11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    12. ESO’dan Kızılay’a tam destek
    13. Az kalsın otobüs durağına giriyordu
    14. Van Valiliğinden ‘Festival’ açıklaması
    15. 1915 Çanakkale Köprüsüyle Çanakkale’ye..
    16. Zeybekci: "İzmir’i siz..
    17. Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi”..
    18. Ulaşım devi iflas etti
    19. Pancar üreticileri kota cezalarının..
    20. Muradiye itfaiyesinden dayanışma yemeği
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı