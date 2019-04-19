İnşaat mühendislerinden Başkan Özcan’a ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Nazilli Temsilciği, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Gürkan Yenipazarlı, Nazilli Temsilcisi Murat Benzet, Temsilci Yardımcısı Mustafa Düzgün ve A. Tamer Göer ile Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Oymak, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevinde Başkan Özcan’a başarılar dileyen Yenipazarlı, “Nazilli’mizin kalkınması ve gelişmesi için atılacak her türlü adımda İnşaat Mühendisleri Odası olarak başkanımızın yanındayız. İlçemizin menfaati için hazırlanacak projelerde elimizden gelen desteği vereceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göstermiş oldukları başarılardan dolayı kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı İnşaat Mühendisleri Odası’na teşekkür eden Başkan Özcan, “İşçimizle, çiftçimizle, esnafımızla, doktorumuzla mühendisimizle hep birlikte Nazilli’miz için el ele çalışacağız. Nazilli’mizde yetişmiş ve şehrimize büyük küçük katsı sunan herkes bizler için çok kıymetli. Mühendis arkadaşlarımıza göstermiş oldukları nezaket ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.