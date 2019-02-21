İnşaat maliyet endeksi geçen yıl yüzde 25,65 arttı

ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,85 gerilerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 25,65 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın aralık ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,85 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,65 yükseldi.



Aralıkta aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,81 düşüş, işçilik endeksinde yüzde 0,62 artış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,21, işçilik endeksi yüzde 17,45 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,42 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 artış yaşandı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,19 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi Aralık 2018 itibarıyla yüzde 30,21, işçilik endeksi yüzde 17,43 yükseldi.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 3,28 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,67 arttı. Aralıkta, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,74 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,09, işçilik endeksi yüzde 17,48 yükseldi.

