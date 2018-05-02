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İnşaat kazısında öyle bir şey buldular ki!

St. Petersburg'da yapılan bir inşaat kazısında 1941 yılından beir kayıp olan bir pilot ve uçağının kalıntıları bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:51
İnşaat kazısında öyle bir şey buldular ki!

1941 yılından bu yana kayıp olan pilot ve uçağının kalıntıları 27 Nisanda yapılan inşaat kazısında ortaya çıktı. St. Petersburg yakınlarında inşaat alanı incelemesi sırasında, savaş döneminden kalan uçak ve bir pilotun kalıntıları bulundu.

PİLOTUN KİMLİĞİ BULUNDU

Parçaları bulunan uçak, 1941'de Pulkovo ve Krasniy Selo üzerinde hava savaşlarında yer alan Mig-3'tü. Ayrıca pilotun, kişisel kimlikleri, silah ve belgeleri keşfedildi ve bu da pilotun kimliğinin oluşturmasını sağladı. Pilot, 1914'te Moskova'da doğmuş kıdemli teğmen Vasily Petrovich Bukhreev'di.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:51
  1. St. Petersburg
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