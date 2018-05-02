İnşaat kazısında öyle bir şey buldular ki!

1941 yılından bu yana kayıp olan pilot ve uçağının kalıntıları 27 Nisanda yapılan inşaat kazısında ortaya çıktı. St. Petersburg yakınlarında inşaat alanı incelemesi sırasında, savaş döneminden kalan uçak ve bir pilotun kalıntıları bulundu.



PİLOTUN KİMLİĞİ BULUNDU



Parçaları bulunan uçak, 1941'de Pulkovo ve Krasniy Selo üzerinde hava savaşlarında yer alan Mig-3'tü. Ayrıca pilotun, kişisel kimlikleri, silah ve belgeleri keşfedildi ve bu da pilotun kimliğinin oluşturmasını sağladı. Pilot, 1914'te Moskova'da doğmuş kıdemli teğmen Vasily Petrovich Bukhreev'di.