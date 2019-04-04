İnşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan işçiler iskelenin çökmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir evin dış cephe yalıtımını yapan inşaat işçileri iskelenin çökmesiyle 2 işçi yere düştü. İskelede bulunan İbrahim Halil Biket (36), Osman Biket (40) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.