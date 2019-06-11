İnşaat işçisi tilkiyi kendi elleriyle besliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir inşaatta çalışan Yusuf Yılmaz, kış aylarında şantiyede bulduğu tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan Yusuf Yılmaz, kış aylarında yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen tilkiyi beslemeye başladı. Şantiyede her gün yiyecek bulduğu için sürekli gelmeye başlayan tilki, alıştığı Yusuf Yılmaz’a ait odaya kadar gitmeye başladı. Kaldığı odaya kadar gelen tilkiyi elleriyle besleyen Yılmaz, yaşananları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tilkiyi elleriyle beslenen Yılmaz, Yüksekova’da kış mevsiminin uzun ve sert geçtiğini belirterek, “Kış aylarıydı, şantiye bahçesine gelen aç bir tilki vardı. Ben hemen fark ettim ve önüne et attığımda ilk önce kaçtı. Daha sonra tekrar gelip o eti yedi. Baktım tekrar geldi, ama bu sefer kaçmadı. Şimdi yaz mevsimindeyiz ve hala tilki bizim yanımıza gelip yiyeceğini alıp gidiyor. Bazen de odaya kadar gelip et veriyorum. Şunu anladım, hiçbir hayvana zarar vermesen o da sana zarar vermez. İnşallah herkes bu konuda duyarlı olur” dedi.