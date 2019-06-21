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İnşaat halindeki villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

KONYA (İHA) – Konya’da Narkotik Polisinin bir villa inşaatı ile başka bir adrese düzenlediği operasyonda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar) ve çeşitli silahlar ve bunlara ait fişekler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:05
İnşaat halindeki villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

KONYA (İHA) – Konya’da Narkotik Polisinin bir villa inşaatı ile başka bir adrese düzenlediği operasyonda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar) ve çeşitli silahlar ve bunlara ait fişekler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şahısların esrar maddesi üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri Batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdikleri şeklinde alınan bilgilere istinaden şahıslarla ilgili araştırmalara başladı. Yapılan çalışmalarda, şahısların uyuşturucu madde ticareti için merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde inşaat halinde bir villa ile Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesinde bir adresi kullandıkları tespit edildi.



Esrar, silahlar ve fişekler ele geçirildi


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan arama kararına istinaden bahse konu adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar), 3 adet ruhsatsız mavzer tipi yivli tüfek ve tüfeklere ait 1340 adet fişek, 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet yivsiz av tüfeği ve 265 adet fişek ve 1065 adet üretimde kullanılan materyaller ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Yasin K, Rahmi Ö.ve ikamette bulunan B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Firari olan Mustafa K’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Öte yandan, şüphelilerin, yurt dışına gönderdikleri malzemelerin şüphe çekmemesi için dışarıya koku vermeyen poşetlere sardıkları ve poşetlerin üzerine ‘ağaç kabuğu’ yazdıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:05
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