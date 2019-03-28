İnşaat demirine ayağı sıkışan güvercin kurtarıldı
Kilis’te bir binanın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.28 Mart 2019 Perşembe 13:49
Kilis’te bir binanın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi’nde bir evin 3’üncü katında ayağı inşaat demirleri arasına sıkışarak mahsur kalan yabani güvercini kurtardı. Güvercin belediye veterineri tarafından tedavi altına alındı. Ayağında kırıklar, göğsünde çırpınma sonucu yaralanma oluşan kuşun iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.
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