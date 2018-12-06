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İnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:07
İnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Eşrefzade Mahallesi'nde bir sokak köpeği, bir inşaatın temel kazısı için açılan çukura düştü.

Köpeğin havlamalarını duyan esnaf, mahsur kalan köpeği kurtarmak için harekete geçti. Çukura inemeyen vatandaşlar, köpeğin çıkması için çukura merdiven sarkıttı.

Merdiven yardımıyla belirli bir seviyeye kadar çıkan köpeği ön ayaklarından yakalayan esnaf Muhammet Engin, hayvanı kuyudan çakırdı.

Engin, sahiplendiği köpeğe iş yerinin bahçesinde bakacağını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:07
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