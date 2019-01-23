İnşaat bekçisine silahlı saldırı! Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir inşaat bekçisi, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan inşaata gelen kimliği belirsiz kişiler, inşaat bekçisi A.E.’ye silahla ateş etti. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. A.E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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