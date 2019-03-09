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İnşa edilecek yapıların zemin ve temel etüt raporlarına ilişkin tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:31
İnşa edilecek yapıların zemin ve temel etüt raporlarına ilişkin tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ ile bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılmasına ilişkin usuller belirlendi.

Tebliğde, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin mühendislik özellikleri ile yer altı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar yer aldı.

- Tebliğ, bölgesel deprem özelliklerini de kapsayacak

Söz konusu tebliğ, yeni inşa edilecek yapılar için bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, zemin özellikleri, civar yapılar, yer altı suyu durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak, zemin araştırmaları için yapılması gereken planlama, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarıyla bu çalışmalara dayalı olarak hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları ile mevcut binaların değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti ve güçlendirilmesi süreçlerinde yapılması gereken zemin araştırmalarını kapsıyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:31
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. Yeni inşa edilecek yapıların zemin ve temel etüt raporlarıyla ilgili tebliğ
  4. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

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