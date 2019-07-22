İnönü’de Yazlık Sinema Geceleri başladı İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen “Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım” Yazlık Sinema Geceleri başladı.

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen “Yıldızların Altında Yıldızlarla Buluşalım” Yazlık Sinema Geceleri başladı.

9 Ağustos tarihine kadar sürecek eski İnönü Belediyesi bahçesindeki Yazlık Sinema Gecelerinin ilk gösterimini yaptı. Yazlık sinema atmosferinde ilçe sakinlerini farklı bir atmosfere götüren yazlık sinema gecelerine Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı da katıldı. Vatandaşlara gazoz ve mısır ikram ederken ileri yaşta olanlar eskileri hatırladı, çocuklar da ileride hatırlayacakları güzel bir anı biriktirmenin mutluluğunu yaşadılar.

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