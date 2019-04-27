İnönü’de yağmur ve şükür duası

Eskişehir’in İnönü ilçesinde vatandaşların katılımıyla yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gazi Tuncer ve MHP İlçe Başkanı Sadık Önal ile birlikte belediyenin katkılarıyla ilçe mahalle muhtarları tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı. Başkan Yardımcısı Hamamcı, 2019 sezonunun ilçede ve Türkiye genelinde bolluk ve bereket dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

İlçede görevli imam ve müezzinlerin tarafından Kur‘an-ı Kerim tilavetleri ve ilâhilerin okunması ile başlayan yağmur ve şükür duası, ilçe müftüsü Şenol Şahin’in 2019 sezonunun hayırlı ve uğurlu olması için yaptığı dua ile tamamlandı. Dua sonrası çok sayıda ilçe sakinin katılımı ile yemek ve ikramlara geçilerek merasim sona erdi.