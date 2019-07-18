İnönü’de trafik kazası, 7 yaralı Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Kütahya Bilecik oto yolu İnönü mevkiinde meydana geldi. 22 RL 743 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak 300 metre sonra takla atarak durabildi. Kazada, araçta bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Eskişehir’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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