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İnönü’de ‘Tarla Günü’ yapıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde geleneksel hale getirilen Tarla Günü Oklubal Mahallesinde düzenlendi.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:24
İnönü’de ‘Tarla Günü’ yapıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde geleneksel hale getirilen Tarla Günü Oklubal Mahallesinde düzenlendi.


İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Tarla Günü’ne; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oklubal Mahallesinde düzenlenen Tarla Gününde 50 dekar alanda 20 çeşit sulu koşullarda buğday ve 9 çeşit arpa demonstrasyonu sergilendi. İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal tarafından verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür edilirken, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:24
  1. fotoğraf
  2. sergi

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