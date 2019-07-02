İnönü’de park ve bahçe çalışmalarını sürdürüyor İnönü Belediyesi, park, bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediyesi, park, bahçe ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediye’si Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçede bulunan park ve bahçelerde yabani otların temizliği, çim biçimi, cadde temizliği ve çevre düzenlemeleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çim biçimi, yabani otların temizliği ile birlikte Ali İhsan İlkbahar Bulvarında cadde temizliği gerçekleştirildi.

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