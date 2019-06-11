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İnönü’de mezuniyet coşkusu

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan Vehbi Koç Ortaokulu 8.

11 Haziran 2019 Salı 14:11
İnönü’de mezuniyet coşkusu

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan Vehbi Koç Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.


Törene; İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dereceyle mezun olan öğrencilere İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük tarafından geçici temsili mezuniyet belgesi verildi.


Öğrenciler program dolayısıyla büyük sevinç yaşarken, tören mezun olan öğrencilerin kep atma ve sahne gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:11
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