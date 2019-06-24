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İnönü’de kitap okuma seferberliği

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrenciler arasında kitap okuma seferberliği başlatıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
İnönü’de kitap okuma seferberliği

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrenciler arasında kitap okuma seferberliği başlatıldı.


İnönü Belediyesi kitap okuyan çocukları ödüllendirmek ve kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yürütmüş olduğu projede İnönü Halk Kütüphanesine kayıtlı olan ve en çok kitap okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 90 kişilik kafileyi Ankara gezisi ile ödüllendirdi. Kitap kurtları, Ankara gezisinde Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Tarihi Hamamönü Çarşısını gezme fırsatı yakaladılar. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Çocuklarımızın kitap okuma sevgisini kazanmalarını onlara bu sevgiyi aşılamak ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak mutluluk ve gurur verici. Çocuklarımızı bu alışkanlıklarından dolayı kendilerini Ankara gezisi ödüllendirdik. Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyor, eğitim hayatlarında başarı dolu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.


İnönülü öğrenciler ve aileleri bu ödül karşılığında Ankara gezisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür dileklerinde bulundular.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
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