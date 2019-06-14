0553 313 94 23

İnönü’de karne sevinci

Eskişehir İnönü ilçesi Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulunda 2018-2019 yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:45
İnönü’de karne sevinci

Eskişehir İnönü ilçesi Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulunda 2018-2019 yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.


Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulunda düzenlenen programda İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük sınıfları dolaşarak öğrencilerin karnelerini verdi. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Yardımcısı Hamamcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük öğrenci ve öğretmenlere eğitim dönemindeki başarılarından dolayı kutlarken güzel bir yaz tatili dileklerini ilettiler.


Tören sonunda öğrenciler havaya topluca keplerini atarak mezuniyet sevinci yaşadılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'ndaki doğal gaz patlaması davasında karar
    1. Beyoğlu'ndaki doğal gaz patlaması..
    2. Çarşamba’da ‘YKS’ provası
    3. MEB'den lise son sınıf öğrencilerine..
    4. Şensoy’dan “Hat Paylaştıkça Güzeldir”..
    5. Yankesicilik şüphelileri sahte..
    6. Türk Kızılayı çocukların karne..
    7. Karne harçlığı almak için başkan..
    8. Haliliye’de kadınlara yönelik söyleşi
    9. Yatırımlarda devlet yardımları..
    10. Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    12. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    13. Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
    14. Haliliye’de yol yapım çalışmaları..
    15. Antalya’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    16. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi..
    17. BAE'nin "Katar'a karşı tedbir"..
    18. Tuzluca’da öğrencilere çifte karne..
    19. Başkan Erdoğan'dan sert mesaj: Devam..
    20. ABD Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı..
    21. Jandarmanın 180. yıl gururu
    22. Türk havacılık alanında çok uluslu bir..
    23. Muhtardan en çok kitap okuyan..
    24. Başkan Dutlulu, Jandarma Teşkilatı’nın..
    25. YKS’ye girecek olan öğrenciler kutsal..
    26. Gri listede aranan DHKP/C’linin..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pazar günü o..
    28. İzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın..
    29. Diriliş Osman'ın yeni sezonunda neler..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu