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İnönü’de kaptaj çalışmaları devam ediyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından Pınarbaşı havuzlarında kaptaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:07
İnönü’de kaptaj çalışmaları devam ediyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından Pınarbaşı havuzlarında kaptaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


İnönü Belediyesi’nin ilçenin turistik mekanlarından biri olan Pınarbaşı havuzlarında başlattığı kaptaj çalışması ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor. İlçenin önemli sembollerinden ve uğrak noktalarından olan Pınarbaşı havuzlarında devam eden kaptaj çalışmalarını İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. Yapılan çalışmalarla Pınarbaşı havuzlarının daha modern ve turistik bir alana dönüştürülerek alanın cazibesi arttırılması planlanıyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İnönü’müzün yaz aylarında uğrak noktalarından olan Pınarbaşı havuzlarında kaptaj çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizde yıllarca yapılamayan işlere imzamızı atmaya devam ediyoruz. Projemizi hayata geçirdiğimizde bölgede eşi benzeri olmayan bir tesis olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:07
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