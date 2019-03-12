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İnönü’de İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma töreni

İnönü ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma töreni düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 12:31
İnönü’de İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma töreni

İnönü ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma töreni düzenlendi.


Törene; İnönü İlçe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt,İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Vehbi Koç Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu öğrencilerinin sunduğu işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İnönü İHO Okulu Müdürü Yusuf Gül’ün günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam eden programda, Vehbi Koç Ortaokulu öğrencisi Begüm Kale, Mehmet Akif Ersoy’un Zulmü Alkışlayamam, Elanur Savcı ise Birlik şiirini okudu. Şiirlerin okunmasının ardından İnönü İHO Okulu ve Vehbi Koç Orta Okulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşının kabulünün anlatan film gösterimi yapıldı.


Programın sonunda İnönü Orta Okullar arası Milletin Sesi Mehmet Akif temalı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan Zeynep Şahin’e ödülünü İlçe Kaymakam Vekili ve Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, ikinci olan Dilan Şahin’e ödülünü İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, üçüncü olan Nahide Seviç’e ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:31
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