İnönü’de İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Eskişehir İnönü İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin başkanlığında yapıldı.

İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin tarafından, ilçede alınması gereken önlemler ve alınan önlemler ile ilgili muhtarlar ve vatandaşların sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da, İnönü Belediyesi tarafından ilçe ve ilçeye bağlı yeni oluşan mahallelerde 2019 yılı yatırım döneminde yapılanlar çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.