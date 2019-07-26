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İnönü’de dostluk turnuvası

İnönü ÜniversitesiAfrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (INUAFRAM) tarafından Afrikalı öğrencilerin ve Türk öğrencilerin hocalarıyla kaynaşması ve birlik beraberlik adına futbol turnuvası düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:04
İnönü’de dostluk turnuvası

İnönü ÜniversitesiAfrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (INUAFRAM) tarafından Afrikalı öğrencilerin ve Türk öğrencilerin hocalarıyla kaynaşması ve birlik beraberlik adına futbol turnuvası düzenlendi.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halı Sahası’nda oynanan dostluk maçı berabere bitti. Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Danışmanı ve Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü (TÖMER) Prof. Dr. İlhan Erdem “Afrika ülkelerinden üniversitemize bu yıl ciddi bir kayıt talebi oldu. Bu anlamda öğrenci kardeşlerimizle ilgilenmeye devam ediyoruz. Tabi ki spor evrensel bir dildir. Dolayısıyla biz de evrensel dilden hareketle bir futbol müsabakası tertip ettik. Türk öğrencilerle ve hocalarıyla yabancı öğrencilerimizi kaynaştırmak için bu etkinlikleri yaptık. Bu maç onlar için bir başlangıç oldu. Karşılaşma gayet centilmen bir şekilde geçti ve kazanan dostluk oldu” dedi.


Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İsmail Söylemez ise merkez olarak kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.


Söylemez, “Üniversitemiz bu yıl Afrika açılımı yaptı. Bu yıl 100’den fazla Afrikalı öğrenci grubu üniversitemize kayıt yaptıracak. Merkezimizin hedeflerinden bir tanesi de Afrika’dan üniversitemize uluslararası öğrenci getirmek, ön lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde ve bir taraftan da Afrika odaklı akademik çalışmalar yürütmektir. Bunun yanı sıra da tabi bu çalışmalar kültürel çalışmalardır. Bugünkü etkinliğimizde bu çerçevede düzenlenmiş bir etkinlikti. Futbol turnuvalarımız her Çarşamba aynı şekilde gerçekleşmeye devam edecek. Katılımcı öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:04
  1. kültür
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