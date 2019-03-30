İnönü’de Çölyak hastalarına özel diyet yemeği

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla İnönü Üniversitesi yemekhanelerinde ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Çölyak hastalarına yönelik özel diyet yemeği çıkarılacağını ve çölyak hastalarına her türlü desteğin sağlanabileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitede bulunan çölyak hastası öğrenci ve personele özel diyet yemeği çıkarılacağını belirterek, “Çölyak hastası olan bir öğrencimiz üniversite yemekhanesinde ve hastanede çıkarılan yemekleri yiyemediklerini ve beslenmede sorun yaşadıklarını dile getirdi. Üniversitemizde bulunan Çölyak hastası öğrencilerimiz ve çalışan personellerimizin bu sorununu gidermek amacıyla hastanede ve yemekhanede özel diyet yemeği çıkaracağız. Ancak üniversitemizde özel diyet yemeği çıkaracağımız kaç tane Çölyak hastası öğrenci ve personelimiz var sayılarını tespit etmemiz lazım” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay Çölyak hasta sayılarını tespit etmek amacıyla İnönü Üniversitesi bünyesindeki Çölyak hastası olan öğrenci ve personelin bizzat Rektörlüğe başvurması gerektiğinin altını çizdi.