İnönü’de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ettiriliyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, İsmetpaşa Caminde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama, Anıt Park ve Kılıç Park’ta çim biçme, sulama, çapa ile birlikte ilçe merkezinde kaldırım ve caddelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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