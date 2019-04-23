İnönü’de Başkan Aydın isteklerini sıraladı

İnönü’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğuna oturan Atahan Aydın çocuklara yönelik faaliyetler için talimatlar verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili koltuğa oturma töreni için öğretmeni ile birlikte gelen Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim öğrencisi Atahan Aydın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Atahan Aydın İnönü Belediye Başkanlığını Bozkurt’tan bir süreliğine devraldı. 23 Nisan Başkanı Aydın, ilçedeki parkların sayılarının çoğaltılması ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin yapılması için talimatlar verdi. Başkan Bozkurt da Başkan Aydın’a günün anısına saat ve çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye Başkanlığı makamından sonra İlçe Kaymakamlığına geçen Başkan Aydın burada 23 Nisan İlçe Kaymakamı makamını devralan Ahmet Hakkı Demir’i ziyaret etti. Kaymakamlık makamında 23 Nisan İlçe Milli Eğitim Müdürü Buğlem Nisa Yıldız, Emniyet Amiri Ahmet Özcan ve İlçe Jandarma Komutanı Çağan Çalkan ile toplantı düzenleyen 23 Nisan kurum amirleri çocuklara yönelik yapılmasını istedikleri konuları değerlendirdiler. Makamları devralan minikler kaymakamlık önünde hatıra fotoğrafı çekildikten sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerine geçtiler.