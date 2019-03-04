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İnönü’de ağaçlar budanmaya başlandı

İnönü Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde ağaç budama ve bakım çalışmaları başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:47
İnönü’de ağaçlar budanmaya başlandı

İnönü Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde ağaç budama ve bakım çalışmaları başladı.


İnönü Belediyesi bünyesindeki temizlik ekipleri sokak ve caddelerde bulunan ağaçlarda budama ve çevre düzenlenme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında bahar ve yaz döneminde ağaçların daha sağlıklı gelişimlerini sağlamları amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:47
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