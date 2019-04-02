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İnönü’de 98 yıl coşkusu

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02 Nisan 2019 Salı 13:11
İnönü’de 98 yıl coşkusu

2. İnönü Zaferi’nin 98. yıl dönümü İnönü’de coşkuyla kutlandı.


İnönü Kapalı Pazar Yeri’nde başlayan Fener Alayı yürüyüşüne, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş ilçe merkezinde devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu. Aynı meydanda, Mithat Körler sahne alarak binlerce İnönülü vatandaşlara konser verdi.


2. İnönü Zaferi’nin 98 yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Başkan Bozkurt, ‘’İnönü,Kurtuluş Savaşı mücadelesinde çok özel bir yeri ve önemi olan bir zaferdir. Benzerine az rastlanır kahramanlıkların yaşandığı bu topraklarda İnönü’nün faktörü elbette ki çok büyüktür. İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ‘’Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz’’ sözünün söylendiği yerdir. Bizler de bu toprakların önemine binaen her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olarak bu topraklara hizmet etmeye devam ediyoruz’’ dedi.


Gece, Mithat Körler konseri ve havai fişek gösterilerinin ardından vatandaşların Başkan Kadir Bozkurt’la hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:11
  1. konser
  2. fotoğraf

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