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İnönü Üniversitesinden Çanakkale’ye 18 Mart ziyareti

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü nedeniyle İnönü Üniversitesi tarafından 22 topluluktan 46 öğrenci Rektörlük Binası önünde yapılan törenle Çanakkale’ye uğurlandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
İnönü Üniversitesinden Çanakkale’ye 18 Mart ziyareti

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü nedeniyle İnönü Üniversitesi tarafından 22 topluluktan 46 öğrenci Rektörlük Binası önünde yapılan törenle Çanakkale’ye uğurlandı.


Yapılan törene İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik ile geziye gidecek öğrenciler katıldı. Yapılan gezi programı hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, “18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı kapsamında hem üniversitemizde 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile ilgili bir takım programlar, konferans ve resim sergisi düzenleneceği gibi bir de bir gezi programı bulunuyor. Biz bu gün bu gezi programını gerçekleştirmek üzere yaklaşık 22 topluluktan 46 öğrencimizi katılımıyla öğrencilerimizi Rektörlük binamızın önünde düzenlemiş olduğumuz törenle Çanakkale’ye uğurladık” İfadelerine yer verdi.


Gezi programıyla ilgili bilgi veren Çelik, “Bu etkinliğimizde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından bir personelimiz ve öğrenci topluluklarından da bir personelimizi görevlendirdik. Öğrencilerimiz yarın itibariyle Çanakkale’de olacaklar, şehitliği gezecekler ve daha sonrasında dönüşe geçecekler. Dönüşte de Anıtkabir’i de ziyaret ederek, Malatya’ya dönmüş olacaklar” dedi.


Yapılan uğurlama töreninde öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Nusret Akpolat ise “Yolunuz açık olsun. İnşallah kazasız belasız bir şekilde gider ve gelirsiniz. Çanakkale ruhunu da yaşatıp gelir ve daha sonraki nesillere de aktarırsınız. Değişik kurumlar da Çanakkale gezisi düzenliyor ama üniversite olarak da hem kendimizin hem Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Hepinizin yolu tekrardan açık olsun. İnşallah sağ salim bekliyoruz sizleri” diye konuştu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın konuşmasının ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından öğrencilerin otobüsteki yerlerini almalarıyla gezi programı resmen başlamış oldu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. kültür
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