İnönü Üniversitesinde Bayramlaşma töreni
İnönü Üniversitesi Konukevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.06 Haziran 2019 Perşembe 11:56
İnönü Üniversitesi Konukevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Bayramlaşma törenine İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr.Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu ile akademik ve idari personel katıldı.
Törende meyve ve tatlı ikram edildi.
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