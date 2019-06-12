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İnönü Üniversitesi "karaciğer nakliyle" Guinness yolunda

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, aynı anda 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 ayrı operasyonu aynı anda gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor- Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz: "Burada 100'ün üzerinde bir ekiple çalışacağız"

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:46
İnönü Üniversitesi "karaciğer nakliyle" Guinness yolunda

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalar sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, başlayacak operasyonlar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı anda gelen ve acil olan 5 karaciğer hastasına nakil yapabileceklerini kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirtti.

Enstitüde aynı anda 10 operasyonu yapabilecek teçhizata ve ameliyat ekibine sahip olduklarını aktaran Yılmaz, "Bunları bir kez daha Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmak istedik. Bundan da ülkemiz adına son derece onur duyuyoruz." dedi.

Yılmaz, 8-9 hasta arasından 5'ini seçebildiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"5 hastamız ve 5 de canlı vericileri var. Bunlardan bir tanesi sadece akraba değil diğerleri akraba. O da biliyorsunuz ülkemiz koşullarında etik kurulundan onay aldıktan sonra kabul edilen hastalar. Hastaları ameliyata girerken de görürsünüz. Hakikaten karaciğer nakline acil olarak ihtiyaç duyan hastalar. Hepsi son dönem karaciğer hastası. Bir tanesi çocuk hasta, 2,5 3 yaşlarında. Ümit ediyorum akşam da bu ameliyatların bittiğine yönelik güzel haberler veririz diye düşünüyorum."

Bir gazetecinin kaç kişilik bir ekibin ameliyatlarda yer alacağını sorması üzerine Yılmaz, "Sadece cerrahi ekip 36 kişi. Öğretim üyesi kadromuz 21. Anestezi, hemşire, yardımcı personel ve diğer branşlarla burada 100'ün üzerinde bir ekiple çalışacağız." diye konuştu.

Yılmaz, ameliyat sürelerine ilişkin soruya ise ameliyatlarda saat öngörmenin çok doğru olmadığını ancak akşam 18.00-19.00 gibi bitmesini beklediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:46
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