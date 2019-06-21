İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası Eskişehir’in İnönü ilçesi Çarşı Mahallesinde bulunan Sultan Aladdin Camii cemaati, ilçede gerçekleşen yağmurun bol olmasından dolayı şükür duası yaptı.

Eskişehir’in İnönü ilçesi Çarşı Mahallesinde bulunan Sultan Aladdin Camii cemaati, ilçede gerçekleşen yağmurun bol olmasından dolayı şükür duası yaptı.

Bugün Cuma namazının ardından düzenlenen şükür duasına; İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı ‘nın yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı. Çarşı Mahallesi Alâeddin Camii’nde gerçekleştirilen şükür duası programında sezonun bol yağışlı geçmesinin ardından ürünlerin bol, kazançların bereketli olması için şükür duaları yapıldı. Dua, Eskişehir Çankaya Kur’an Kursu öğrencileri tarafından okunan ilahiler ve edilen dualar sonrası ikramlarla tamamlandı.

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