İnönü Belediyesi’nden İstanbul’a kültür gezisi
İnönü Belediyesi tarafından İstanbul’a kültür gezisi düzenlendi.27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:33
İnönü Belediyesi tarafından İstanbul’a kültür gezisi düzenlendi.
Ramazan ayı dolayısı ile düzenlenen özel geziye 90 kişi katıldı. İki otobüsle İnönü Cumhuriyet Meydanından hareket eden grup; sırasıyla, Hırka-i Şerif, Eminönü, Eyüp Sultan Camii ve Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret ettiler. Gezi, Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu sahur programına katılmanın ardından sona erdi.
Geziye katılanlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini ilettiler.
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