İnönü Belediyesi’nden İstanbul’a kültür gezisi İnönü Belediyesi tarafından İstanbul’a kültür gezisi düzenlendi.

İnönü Belediyesi tarafından İstanbul’a kültür gezisi düzenlendi.

Ramazan ayı dolayısı ile düzenlenen özel geziye 90 kişi katıldı. İki otobüsle İnönü Cumhuriyet Meydanından hareket eden grup; sırasıyla, Hırka-i Şerif, Eminönü, Eyüp Sultan Camii ve Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret ettiler. Gezi, Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu sahur programına katılmanın ardından sona erdi.

Geziye katılanlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini ilettiler.

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