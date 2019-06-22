İnönü Belediyesinde iş güvenliği eğitim semineri İnönü Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan personele ’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ semineri verildi.

İnönü Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan personele ’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ semineri verildi.

İnönü Belediyesi Konferans Salonunda İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı Oğuz Özkara tarafından belediye bünyesinde çalışan tüm işçilere ‘Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi. Belediye personeline yönelik verilen ’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ seminerinde çalışanların iş hayatında karşılaşabileceği sorunlar, çözüm yolları, olası iş kazaları ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.

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