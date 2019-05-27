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İnönü Belediyesi gönül sofrasını Dereyalak’ta açtı

İnönü Belediyesi, geleneksel Ramazan iftarları kapsamında gönül sofrasını bu defa da Dereyalak mahallesinde kurdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
İnönü Belediyesi gönül sofrasını Dereyalak’ta açtı

İnönü Belediyesi, geleneksel Ramazan iftarları kapsamında gönül sofrasını bu defa da Dereyalak mahallesinde kurdu.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet edip hasbihal etti.Başkan Bozkurt, samimi bir ortamda geçen iftar programında Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu. Dereyalak Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda, ezanın okunması ile açılan oruçlarla iftar sevinci ve bereketi yaşandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
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